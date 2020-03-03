Зарплаты глав госкомпаний ограничили суммой 1,25 миллиона в месяц

Соответствующее постановление Кабинета министров №141 от 5 февраля обнародовано на официальном правительственном портале, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Этим документом Кабмин также пересмотрел условия выплат членам наблюдательных советов, привязав их потолок к среднемесячной зарплате в отрасли по итогам предыдущего квартала: от 5 з/п при выручке госкомпании до 1 млрд грн в год до 22 з/п при выручке свыше 20 млрд грн в год.

Ранее годовые выплаты членам набсовета были ограничены 548 тыс. грн (45,7 тыс. грн в месяц) при выручке до 949 млн грн в год до 6,33 млн грн (527 тыс. грн в месяц) при выручке от 31,64 млрд грн в год.

Помимо этого, правительство убрало 10% доплату членам набсоветов за участие в работе комитетов.

Кабмин рекомендовал госорганам и набсоветам пересмотреть контракты с руководителями госкомпаний и членами набсовета, заключенные до вступления в силу настоящего постановления.

Как сообщалось, 4 февраля президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти и привязке их размера к средней зарплате в стране.

Ранее Кабинет министров Украины обнародовал данные о заработных платах членов правительства за 2019 год. Самую высокую среднюю зарплату в минувшем году получал министр внутренних дел Арсен Аваков.