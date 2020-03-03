Рада уволит министра финансов Маркарову, – СМИ

Об этом сообщает НВ со ссылкой на источники, передает БизнесЦензор.

Маркарова возглавляет Минфин с июня 2018 года – она стала и.о. главы ведомства после того, как Рада уволила с должности министра финансов Александра Данилюка. Маркарова была его первым заместителем. 22 ноября 2018 года Рада назначила ее министром финансов.

По данным издания, на должность министра финансов обсуждается кандидатура Игоря Уманского, который дважды занимал должность первого замминистра финансов: с января 2008 года по март 2010-го и с октября 2014 года по декабрь 2015 года. В 2009-2010 годах он был и.о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко.

Уманский также был внештатным советником пятого президента Украины Петра Порошенко с октября 2016 года по март 2019-го.

Как сообщалось, 4 марта украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание по требованию президента Владимира Зеленского. Согласно повестке дня, Рада рассмотрит ряд вопросов, связанных с Кабинетом министров – в частности, с кадровыми вопросами.