Кабмин определил порядок сбора персональных данных для проверки соцвыплат

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, постановление принято во исполнение нового закона "О верификации и мониторинге государственных выплат" и с целью приведения в соответствие с ним действующих актов правительства по вопросам верификации, передает БизнесЦензор.

"Новые положения, в частности, отражают особенности формирования рекомендаций при осуществлении превентивной верификации, что в дальнейшем позволит применять именно этот вид верификации", – сказано в сообщении.

Кроме того, принятое решение совершенствует порядок обработки и защиты персональных данных при осуществлении верификации, а также приводит в соответствие терминологию и положения к нормам закона "О верификации и мониторинг государственных выплат".

"Реализация новых положений будет способствовать совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей осуществление верификации и мониторинга государственных выплат. Формирование качественной нормативной базы для проведения верификации государственных выплат позволит повысить результативность работы в этой сфере и сэкономить бюджетные ресурсы", – отмечают в Минфине.

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Как сообщалось, 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" с предложениями президента, а 18 декабря его подписал Владимир Зеленский.

Законом определяется, что "верификация – комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных".

Действие закона распространяется на пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии, другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Ответственность за организацию верификации соцвыплат возлагается на Министерство финансов.

При этом орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, будет иметь доступ к персональным данным, информации из автоматизированных информационных систем, реестров, в том числе информации с ограниченным доступом, к данным о банковских счетах получателей помощи и р движении средств по ним, а также будет вправе осуществлять меры по возврату или взысканию сумм неправомерно полученных государственных выплат.