"Укравтодор" подписал контракт на 12 миллиардов для строительства моста в Запорожье

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня в Кабинете министров Украины состоялось подписание контракта по строительству моста в Запорожье между "Укравтодором" и турецкой компанией Onur Taahhut. Компания выполнит работы по 11,9 млрд грн (с НДС)", - говорится в сообщении.

Строительство моста в Запорожье было начато в 2004 году, однако за 15 лет не было завершено.

Для финансирования строительства моста Кабмином была принята отдельное постановление, которое позволило выделить дополнительное финансирование из Государственного дорожного фонда.

Компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi обязуется выполнить работы 11,918 млрд грн (с НДС). Срок оказания услуг - до 3 марта 2024 года.

Согласно проекту строительства - это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, связывающей правобережную часть Запорожья с центральной левобережной частью и основной северной промышленной зоны через оба реки Днепр и остров Хортица.

Магистраль состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружения, в том числе два 2 внеклассные мосты с отдельными сооружениями под каждое направление движения.