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03.03.20 13:21

SkyUp приостановит полеты в Турин из-за коронавируса

Авиакомпания SkyUp с 5 марта приостанавливает полеты в Турин (Италия) в связи с информации о распространении коронавируса.

SkyUp приостановит полеты в Турин из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp сообщает БизнесЦензор.

Предварительно временная отмена будет действовать до 25 октября.

"По поводу Италии у нас есть планы. В этом году полетная программа предполагает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации", - заявил гендиректор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

Пассажиры, которые купили билеты на отмененные рейсы, должны обратится за возвратом средств или обсудить с перевозчиком возможность перебронирования на альтернативные рейсы.

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