Лукашенко поручил достроить инфраструктуру для импорта нефти из балтийских портов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И $100-120 млн мы сами найдем на эти перемычки", - заявил Лукашенко на совещании с правительством, комментируя проект по транспортировке нефти из балтийских портов по "Дружбе".

Лукашенко также заявил, что госсекретарь США Майк Помпео обещал ему поддержку в этом вопросе.

"С госсекретарем я на эту тему говорил - помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти", - сказал президент. "В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики", - добавил он.

В плане поставок с балтийского направления глава государства уверен в возможности решить вопрос с улучшением логистики, в первую очередь по поставке трубопроводным транспортом, отмечает госагентство.

"Это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам", - сказал Лукашенко.

В Клайпеду в среду должен прийти уже второй в этом году танкер с нефтью для Беларуси. На этот раз через Литву в Белоруссию будет доставлена российская, а не норвежская нефть. Как и в конце января, она предназначена для новополоцкого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Нафтан". При этом транспортировку нефти из Клайпеды до Новополоцка осуществляют Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).

В конце января в Клайпеду пришло первое судно с норвежской нефтью для Беларуси. Глава "Нафтана" Александр Демидов тогда сказал, что завод намерен и в дальнейшем импортировать нефть из Норвегии. По его словам, после того, как будет переработана нефть, привезенная впервые с норвежского месторождения Johan Sverdrup (Юхан Свердруп), будет принято решение о дальнейшем ее импорте.

Последний раз нефть транспортировалась через Литву в Белоруссию в 2017 году.

По территории Беларуси проходят две ветки нефтепровода "Дружба" - южная и северная. Южная ветка используется для транзита российской нефти на Украину, в Венгрию, Словакию, Чехию и для поставки сырья на Мозырский НПЗ. По северной ветка (трубопроводы филиала "Новополоцк") российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти по этой ветке в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

Ожидается, что в марте Беларусь начнет прокачку азербайджанской нефти от ГНКАР на Мозырский НПЗ с территории Украины по нефтепроводу Одесса-Броды. Инфраструктура нефтепровода для этого готова.