Vodafone Group и Vodafone Украина заключили партнерство на 5 лет

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Новое соглашение будет способствовать синергии наших компаний в том, что касается потребительского рынка", - сказал Массидда.

По словам CEO "Vodafone Украина" Ольги Устиновой, украинская компания также получила возможность проведения ряда международных аудитов своей сети.

В рамках нового соглашения украинская компания продолжит работу под брендом Vodafone на протяжении следующих пяти лет. Впервые компании заключили расширенный договор о партнерстве в 2015 году.

Новое стратегическое партнерство предоставит "Vodafone Украина" доступ к международной экспертизе Vodafone в таких сферах как ИТ-трансформация, интернет вещей, и услуги на базе технологии 5G.

В рамках сотрудничества также планируется запуск национального покрытия 4G в Украине.

Как сообщалось, NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, в минувшем году подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Группа компаний NEQSOL Holding, согласно релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в различных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата-центра и др.

Бизнесмен Гасанов является официальным учредителем и 100%-м владельцем группы компаний NEQSOL Holding, в том числе компаний Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое наименование Nobel Upstream), Bakcell ООО и Norm ОАО.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн при росте дохода на 8% - до 12,9 млрд грн. В компании объясняют этот показатель увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Выручка "Vodafone Украина" по итогам июля-сентября 2019 года составила 4,3 млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, чистая прибыль – 887 млн грн, а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн.

Vodafone Group - международный телеком-оператор с головным офисом в Великобритании. Предоставляет услуги более 625 млн абонентам мобильной связи, 27 млн пользователям фиксированноой связи и 22 млн абонентам телевидения.

Vodafone Partner Markets основана в 2002 году и сотрудничает с 28 компаниями в 43 странах.