Кабмин в апреле запустит услугу электронных больничных (обновлено)

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает БизнесЦензор.

"Сегодня мы на Кабмине приняли постановление, касающееся одного из моих любимых проектов. В моем персональном списке проектов он входит в топ-20. Встречайте - электронные больничные", - заявил Дубилет.

"Должны запуститься уже в апреле", - добавил он.

По словам Дубилета, вместо того, чтобы выписывать больничные на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

Дубилет обещает, что электронные больничные будет невозможно подделать без участия врача или купить в интернете.

"А врачам выписывать фейковые листки будет сложнее, потому что теперь все автоматически фиксируется и анализируется в единой электронной системе", - заявил Дубилет.

"Гражданам можно будет не посещать больницу отдельно, чтобы закрыть больничный. Врач ставит срок больничного по умолчанию, и он может закрываться без приложения визита (визит нужен, если срок другой)", - сообщает Дубилет.

Информация электронного больничного в фонд и к работодателю будет передаваться автоматически, без круговорота бумажных бланков.

Дубилет также заявил, что новая система электронных больничных не будет стоить больших затратов со стороны государства.

"Сколько эта система будет стоить для государства? Насколько долго ее разрабатывать? Почти ничего! Потому что мы делаем эту систему на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется", - заявил министр.

В свою очередь министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что принятием соответствующего постановления правительство фактически уничтожит коррупционные и мошеннические схемы, через которые больничный можно было купить.

"Уже с апреля каждый врач, который выдает больничный должен будет подписать документ цифровой подписью в электронной системе. То есть бумажные бланки со временем отойдут в прошлое. Далее информация через реестр в Пенсионном фонде (ПФУ) будет автоматически передана в Фонд социального страхования (ФСС) - в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, поскольку является плательщиком единого социального взноса, а также будет передаваться работодателю, который через кабинет страхователя на веб-портале ПФУ увидит, что его работник оформил временную нетрудоспособность.

Идентификация врачей в веб-сервисе будет проводиться на основании переданных Минздравом в ПФУ сведений о учреждениях здравоохранения и физических лиц-предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление медицинской практики. В свою очередь информация в Минздраве будет накапливаться на основании данных Национальной службы здравоохранения о заключенных договорах с учреждениями здравоохранения", - добавила Соколовская.