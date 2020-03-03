Кабмин передаст более 400 объектов малой приватизации в ФГИ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"412 объектов сегодня должны быть дополнительно переданы в ФГИ", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук, открывая заседание правительства во вторник.

Как сообщалось со ссылкой на замминистра экономики Павлу Кухту, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит последний этап "малой приватизации".

"Сейчас мы собираем последнюю волну предприятий, которые нужно передать Фонду госимущества для приватизации. Это около 300 предприятий, после чего там будет около тысячи предприятий", - сказал он в ходе "Форума реформ" в конце февраля.