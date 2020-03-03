Смелянский объявил об изменении команды топ-менеджеров "Укрпошты"

Об этом Смелянский написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Начиная с этого года, мы больше не выживаем, мы строим новую, успешную компанию и для этого я принял решение сделать reload команды, в которой мы даем возможность проявить себя внутренним кандидатам и привлекаем в команду новых", - заявил Смелянский.

По его словам, Валентина Дудко, ранее занимавшая в "Укрпоште" должность директора департамента развития сети и клиентской поддержки, становится заместителем гендиректора по развитию сети и будет отвечать за всю сеть из более 11 тыс. отделений.

Валентин Олещенко, ранее занимавший пост руководителя Киевской городской дирекции "Укрпошты", становится заместителем гендиректора по корпоративному бизнесу и будет отвечать за работу с интернет магазинами, юридическими лицами и госсектором. В этом ему будут помогать Михаил Лашкин (ранее - "Нова Пошта") и Алена Степина (ранее – "Нова Пошта").

Борис Манойлов, ранее занимавший пост директора департамента развития инфраструктурных систем "Укрпошта", становится заместителем гендиректора по IT. Ему будут помогать Александр Панченко (ранее также работал в "Укрпоште"), Александр Чернолуцкий (ранее – "Дельта банк") и Владимир Придка (ранее также "Укрпошта").

Главным бухгалтером становится Ирина Куц (ранее – "Укртелеком"). По словам Смелянского, она будет реализовывать проект перевода на новую ERP платформу.

Новыми директорами дирекций назначены: Иосиф Борнак (ранее – замдиректора Киевской дирекции компании) – Киев, Юрий Савченко (ранее "Укртелеком") – Харьков, Юрий Набасов (ранее McDonalds) – Полтава и Николай Громов (ранее "Датагрупп") – Хмельницкий.

"Это приблизительно 70% тех изменений, которые я хочу видеть и, надеюсь, в течение марта мы закончим последние 30%, чтобы уже обновленная и усиленная команда смогла реализовать те амбициозные планы, которые мы себе поставили", - добавил Смелянский.