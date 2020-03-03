Цены на нефть растут в ожидании встречи ОПЕК

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures взлетели на $1,04 (на 2%) - до $52,94 за баррель. В понедельник, 2 марта, их цена выросла на $2,23 (на 4,49%), составив на закрытие $51,9 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $1,06 (на 2,27%) - до $47,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена взлетела на $1,99 (на 4,45%), завершив день на уровне $46,75 за баррель. Это стало максимальным дневным ростом с середины сентября.

Почти все эксперты и трейдеры (27 из 29), опрошенные Bloomberg, ожидают, что страны ОПЕК+, которые проведут встречу на этой неделе, примут решение о дополнительном сокращении добычи. В среднем они прогнозируют дополнительное снижение добычи на 750 тыс. б/с.

По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия выступает за дополнительное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на 1 млн б/с. Техкомитет ОПЕК+ ранее предложил дополнительно снизить нефтедобычу на 600 тыс. б/с на второй квартал, продлив текущую сделку до конца 2020 года.

Между тем министры финансов государств G7 планируют провести во вторник телеконференцию, где обсудят ответные меры на угрозу эпидемии коронавируса для мировой экономики.

"Координация между министрами финансов и возможное синхронизированное смягчение денежно-кредитной политики Центробанков укрепляют уверенность на рынке, - отмечает аналитик Oversea-Chinese Banking Corp. Хауи Ли. - Если ОПЕК+ на этой неделе сократит добычу на 1 млн б/с, это подтолкнет цены вверх в краткосрочной перспективе".