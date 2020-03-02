Камбин назначил новому главе Минрегиона двух заместителей

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №169-р и №170-р от 26 февраля обнародованы на официальном правительственном портале.

Лозинский с августа 2019 года занимал должность первого заместителя председателя Львовской областной государственной администрации, а с 26 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года был исполняющим обязанности ее главы.

Валентина Москаленко до последнего времени возглавляла Экспертную группу Минрегиона по развитию механизмов и инструментов стимулирования регионального развития.

Как сообщалось, 4 февраля Верховная Рада назначила главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий, предварительно уволив с должности главы этого министерства Алену Бабак.

До назначения главой ОГА в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.