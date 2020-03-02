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02.03.20 20:07

Нацбанк утилизировал за год изношенных банкнот на 68 миллиардов

В 2019 году Национальный банк Украины (НБУ) утилизировал 702,4 млн штук банкнот на сумму 68,1 млрд грн.

гривня

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

В Нацбанке напомнили, что всего в связи с физическим износом банкнот гривны ежегодно изымается около 700 млн штук банкнот всех номиналов, что составляет около четверти от общего количества банкнот в обращении.

В частности, в 2019 году было утилизировано 702,4 млн штук банкнот (почти 24,0% от общего количества банкнот в обращении) на общую сумму 68,1 млрд грн (в пределах 16% от общей суммы наличных в обращении).

В 2018 году было утилизировано 663 млн штук (22,5% от общего количества банкнот в обращении) на общую сумму 47,4 млрд грн (в пределах 12% от общей суммы наличных в обращении).

В 2017 году – утилизировано 795,7 млн штук (26,7% от общего количества банкнот в обращении) на общую сумму 50,6 млрд грн (в пределах 14% от общей суммы наличных в обращении).

В частности, в 2019 году Нацбанк утилизировал не пригодных к обращению банкнот номиналом:

Напомним, изъятые из обращения Национальным банком изношенные и значительно изношенные банкноты подлежат уничтожению (утилизации). Утилизация банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и Центральном хранилище. Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты.

Восстановить порезанную банкноту невозможно. То есть процесс уничтожения представляет собой мелкофракционное измельчение банкнот, после чего измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов специализированными компаниями, с которыми у Национального банка заключены соответствующие договоры.

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