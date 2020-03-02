США заподозрили российского банкира Тинькова в уклонении от уплаты налогов

Как сообщила компания бизнесмена TCS Group Holding, на время слушаний Тиньков останется в Лондоне, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Согласно судебному решению, вынесенному на основании запроса IRS, а также условиям залога, до окончания данных слушаний г-н Тиньков будет находиться в Лондоне", – сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что группа юристов, представляющая интересы бизнесмена намерена урегулировать все вопросы, связанные с судебным иском, в кратчайшие сроки.

"Данная ситуация также не затрагивает деятельность совета директоров TCSGH и правления "Тинькофф Банка". Олег Тиньков не входит в состав ни одного из вышеназванных органов управления, все управленческие решения принимаются правлением банка и других операционных компаний, входящих в состав группы", – сообщила группа.

Группа отмечает, что Тиньков не является гражданином США с 2013 года. Тиньков участвует в слушаниях как частное лицо, ситуация не влияет на работу любой из компаний Tinkoff Group.

В воскресенье таблоид Sunday Express сообщал, что Тиньков внес залог в размере 20 млн фунтов стерлингов на время судебных слушаний, инициированных Налоговой службой США, передает Би-би-си.

По информации издания, Вестминстерский окружной суд Лондона рассматривал это дело 27 февраля, после того как правоохранительные органы США выдали предварительный ордер на арест бизнесмена.

Газета также сообщала, что до очередного судебного слушания передвижения Тинькова будут контролироваться электронным способом. Бизнесмену запретили покидать квартиру в лондонском районе Кенсингтон с 19:00 до 7:00, а также обязали сдать паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю, писала газета.