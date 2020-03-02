Милованов анонсировал кампанию по детенизации занятости в строительстве

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Легальная работа и белая зарплата. Продолжаем кампанию по детенизации занятости. Сегодня стартовала вторая волна разъяснительной кампании. На этот раз - на стройке", - написал Милованов.

Он отметил, что строительство - одна из самых рискованных сфер по травмированию: в 2019 году почти 15% от общего количества травм на производстве со смертельным исходом произошло именно в строительной отрасли, и динамика имеет тенденцию к росту.

"На первом этапе - до 20 марта - инспекторы будут информировать работодателей, никаких принудительных мер применять не будут. А уже на втором этапе - инспекционном, как говорится, "кто не скрылся, я не виноват": будут налагать штрафы, если обнаружат незадекларированный труд", - добавил Милованов.

Подобная кампания уже состоялась в этом году в сфере торговли товарами и услугами. По ее результатам были хорошие показатели: тогда на работу в сфере торговли, временного размещения и общественного питания оформили более 123 тыс. человек.

"Продолжим работу на протяжении 2020 года в отраслях сельского хозяйства, транспорта и курьерской деятельности", - заключил Милованов.