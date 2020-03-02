"Турбоатом" планирует увеличить продажи в 2020 году до 2,9 миллиарда

Об этом говорится в сообщении предприятия, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, соответствующий годовой объем реализации запланирован коллективным договором "Турбоатома" на 2020-2021 годы, утвержденным на конференции трудового коллектива в конце прошлой недели.

"Мы имеем загрузку текущего года равномерную по всем основным видам производства. В частности, мы подписали контракт с "Энергоатомом" на поставку оборудования на Южно-Украинскую АЭС, который открывает нам дорогу модернизации турбин на украинских АЭС на наших турбинах - "миллионниках", а впоследствии – и на российских по программе импортозамещения. И это наша загрузка на ближайшие пять лет", – заявил генеральный директор "Турбоатома" Виктор Субботин.

Он также рассказал, что у "Турбоатома" на ближайшие три года уже есть загрузка по производству оборудования для гидростанций.

"Мы активно работаем с Казахстаном по гидростанциям "Шульбинская" и "Усть-Каменогорская", по тепловым: ТЭС "Аксу" и "Экибастузская" ГРЭС-1. Если не в этом году, то в следующем обязательно подпишем контракт. Таким образом, при всех экономических сложностях как в Украине, так и мире, у нас есть стабильная работа", – подчеркнул Субботин.

По словам главного инженера предприятия Григория Ищенко, в 2019 году "Турбоатом" нарастил реализацию (чистый доход) на 8% к 2018 году, до 2,82 млрд грн. В том числе было произведено оборудование для: Южно-Украинской, Запорожской, Хмельницкой, Ривненской АЭС, АЭС"Пакш" (Венгрия), АЭС "Кайга" и "Раджастан" (Индия), АЭС "Козлодуй" (Болгария), Армянской АЭС (Армения), ТЭС "Аксу" (Казахстан). А также для гидроэлектростанций: Днестровской ГАЭС, Каневской, Среднеднепровской, Днепро ГЭС-2, Каховской ГЭС; Рогунской ГЭС (Таджикистан), Ларджи ГЭС (Индия); Сальто-Гранде ГЭС (Мексика).

При этом в госбюджет в виде налогов, сборов, дивидендов и ЕСВ перечислено 1,11 млрд грн (в 2018 году – 923 млн грн).

По словам Ищенко, на техническое перевооружение в прошлом году израсходовано около 80 млн грн. В частности, отремонтировано и модернизировано более 130 единиц технологического оборудования и приобретено более 20 единиц нового оборудования.

Средняя зарплата в 2019 году составила 12,8 тыс. грн, рабочих основного производства – 18,5 тыс. грн.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. По итогам 2018 года "Турбоатом" увеличил чистую прибыль на 7,6% к 2017 году – до 764,24 млн грн, чистый доход на 10%, до 2 млрд 615,4 млн грн.