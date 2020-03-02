"Газпром" увеличил транзит газа в феврале до 3,4 миллиарда кубометров, – Оператор ГТС

Как передает БизнесЦензор, об этом генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook.

"По оперативным данным транзит газа через Украину в страны ЕС и Молдову составил 3,93 млрд кубометров. Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с "Газпромом", – сообщил Макогон.

По словам гендиректора ОГТСУ, предоплата за транзит газа в феврале была получена в полном объеме еще в январе.

"Предоплата за март тоже уже находится на счетах "Оператора ГТС Украины", – уточнил руководитель компании

Как сообщалось, по данным ОГТСУ, транзит газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд куб. м, тогда как услуги транзита были оплачены из расчета 5,52 млрд куб. м.

По данным "Нафтогаза", в январе российский "Газпром" выплатил НАК "Нафтогаз Украина" $578,4 млн за транзит газа через территорию Украины в декабре 2019 года - феврале 2020 года.

В 2019 году объемы транзита природного газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову выросли на 3% – до 89,6 млрд куб. м, по сравнению с 86,8 млрд кубометров годом ранее.