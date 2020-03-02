"Укрнафта" попыталась засекретить мировое соглашение с компанией Коломойского

Об этом говорится в определении суда от 26 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

"Учитывая условия мирового соглашения, по утверждению заявителя ("Укрнафты", – ред.), его содержание является конфиденциальным и содержит информацию коммерческого характера", – приведена в судебном документе позиция "Укрнафты".

Ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании поступило 25 февраля – на следующий день после публикации ряда центральных СМИ информации о мировом соглашении с ООО "Котлас" на 2,5 млрд грн.

Суд отклонил прошение "Укрнафты", сославшись на то, что спор между компанией и ее дебитором "ТД Прикарпатьенефтетрейд" в 2016-2018 годах проходил в открытом режиме, соответственно обстоятельства дела и так являются общеизвестными.

Как сообщалось, начале 2020 года "Укрнафта" подписала мировые соглашения с пятью компаниями из орбиты группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, которым в 2015 году было безоплатно отгружено сырой нефти на сумму 7,7 млрд грн.

Такие соглашения заключены с компаниями "Котлас" (2,5 млрд грн) "Прикарпатьенефтетрейд" (1,3 и 0,5 млрд грн) и "Гарант-УТН" (649 млн грн), "Техтрейд групп" (1,1 млрд грн), "Галнафта" (1,32 млрд грн).

При этом по состоянию на 2 марта, в Едином госреестре обнародовано решение суда об утверждении только одного из шести мировых соглашений — с ООО "Котлас". В мировом соглашении с "Котласом" "Укрнафта" отказалась от права требовать штрафные санкции за период 2016-2019 годов, которые могли составить по меньшей мере 585 млн грн.

Подписанию мировых соглашений предшествовало заявление директора НАБУ Артема Сытника о подготовке проектов обвинительных актов по делу о хищении средств из "Укрнафты".

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Напомним, НАБУ еще в конце 2015 годаначало расследовать вывод из "Укрнафты" 7,7 млрд грн путем безоплатной передачи нефти на аукционах, в том числе в отношении ООО "Котлас". В то же время "Укрнафта" прекратила платить налоги в госбюджет.

ООО "Котлас" – крупнейший дебитор "Укрнафты" и одна из двух десятков компаний, которые были задействованы в выводе свыше 15 млрд грн из нефтяной компании в 2015 года. Из этой суммы около 7,7 млрд грн было выведено путем безоплатной отгрузки до 1 млн тонн сырой нефти в адрес 5 компаний. Остальная часть – авансы за нефтепродукты на сумму 7,5 млрд грн.

По данным СМИ, компания "Котлас" входит в перечень компаний, собственниками которых являются офшоры, которые связанны с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В частности, они фигурировали в деле о выводе $1,8 млрд из "Приватбанка" по фиктивным контрактам в 2014 году.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

Интересы миноритарных акционеров до последнего времени представлял Игорь Коломойский.

В 2016 году компания получила чистый убыток в 8,74 млрд грн, при этом снизила добычу нефти и газоконденсата на 9,2%, до 1,52 млн тонн, газа – на 13,4%, до 1,3 млрд куб. м.