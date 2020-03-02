БизнесЦензор

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02.03.20 17:36

"Ощадбанк" реструктуризирует долги собственника ТРЦ Gulliver

Государственный "Ощадбанком" начал процедуру финансовой реструктуризации долгов ООО "Три О", которому принадлежит столичный комплекс Gulliver.

гуливер

Об этом сообщает Офис реструктуризации на сайте Независимой ассоциации банков Украины, передает БизнесЦензор.

"Поздравляем АО "Государственный ощадный банк Украины" с открытием очередной процедуры финансовой реструктуризации в качестве привлеченного кредитора, должник – ООО "Три О", – сказано в сообщении.

ООО "Три О" создано в 1995 году.

По данным госреестра, основными собственниками компании на начало 2020 года являются ООО "Компания Мобил Вест" (40,6%), "Бадли Коаст Лимитед" (18,1%, Виргинские острова), "Подемос" (22,1%, Великобритания), "Левиш Венчерз Лимитед" (9,2%, Виргинские острова) и "Хетибер Файненс Лимитед" (10%, Кипр).

Конечным бенефициарным собственником указан Вячеслав Игнатенко.

Как сообщалось, в 2018 году "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" выставляли на продажу на площадке OpenMarket госпредприятия СЕТАМ права требования по кредитному договору с ипотекой ТРЦ Gulliver в Киеве за 18,18 млрд грн. Однако покупателя на лот найти не удалось.

Лот включает земельный участок площадью 1,1379 га, расположенный на площади Спортивная, торгово-офисный комплекс с объектами общественного назначения и паркингом общей площадью 151,8 тыс. кв. м, земельный участок общей площадью 0,1133 га, предназначенный для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного комплекса, а также корпоративные права на 100% в уставном капитале заемщика.

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Напомним, в 2016 году суд по представлению прокуратуры арестовывал имущественный комплекс ТРЦ "Гулливер" в ходе расследования хищения средств банка "Михайловский", которым также владели структуры бизнесмена Виктора Полищука.

При этом, по данным следователей Нацполиции, ООО "Три О" (владелец ТРЦ "Гулливер") погашало кредитные обязательства перед "Ощадбанком" в том числе за счет средств, которые банк "Михайловский" предоставил в кредит ряду компаний в 2013-2015 годах.

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