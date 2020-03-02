Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети Shell автогаз подешевел на 5 копеек – до 10,93 грн/л.

Также на 5 коп./л цены опустилась в сети "Автотранс" – до 11,73 грн за литр.

"БРСМ-Нафта", BVS, Род-Ник, Marshal, SUN OIL и Mango опустили ценники на 3-20 коп./л.

Читайте также: Оптовые цены на автогаз упали на 8% с начала года

Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 15% или на 1,50 грн за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 18% – до 15 610 грн/т. Последнюю неделю снижение оптовых цен прекратилось.