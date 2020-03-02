БизнесЦензор

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02.03.20 15:31

Банки продолжили снижать ставки по депозитам

На минувшей неделе банки продолжили снижать ставки по депозитам во всех валютах.

Банки продолжили снижать ставки по депозитам

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Средние ставки по депозитам в гривне большее всего снизились по вкладам на срок от месяца до трех – на 0,41 п.п., до 9,19% годовых. Меньше подешевели вклады на периоды от трех месяцев до полугода – на 0,39 п.п., до 11,32% годовых.

Гривневые депозиты на сроки от полугода до года потеряли 0,33 п.п. – до 11,76% годовых. Средняя ставка для периодов свыше года упала на 0,16 п.п. – до 11,06% годовых. Депозиты на сроки менее месяца подешевели на 0,13 п.п. – до 7,88% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,03 п.п. и предлагают 6,78% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах максимально снизились для сроков менее месяца – на 0,13 п.п., до 0,94% годовых. Депозиты сроком от месяца до трех потеряли 0,04 п.п. и предлагают 0,94% годовых.

Ставки по вкладам в долларах на период от трех месяцев до полугода снизилась на 0,03 п.п. – до 1,3% годовых. Синхронно снизилась средняя ставка для бессрочных сбережений и депозитов сроком от полугода до года – на 0,02 п.п., до 0,55% и до 1,67% годовых соответственно. Выросли в цене только вклады периодом свыше года – на 0,07 п.п., до 2% годовых.

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Средние ставки по депозитам в евро снизились по всем вкладам. Так, бессрочные депозиты подешевели на 0,04 п.п. – до 0,37% годовых. Вклады сроком менее месяца потеряли 0,17 п.п. – до 0,37% годовых.

Депозиты в европейской валюте на период от месяца до трех подешевели на 0,05 п.п. и предлагают 0,75% годовых. Доходность сбережений сроком от 6 месяцев до года опустилась на 0,04 п.п. – до 1,17% годовых. Синхронно, на 0,03 п.п., снизилась средняя ставка для вкладов на сроки от 3 месяцев до полугода (0,79%) и свыше года (1,28%).

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