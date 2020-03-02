Банки продолжили снижать ставки по депозитам

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Средние ставки по депозитам в гривне большее всего снизились по вкладам на срок от месяца до трех – на 0,41 п.п., до 9,19% годовых. Меньше подешевели вклады на периоды от трех месяцев до полугода – на 0,39 п.п., до 11,32% годовых.

Гривневые депозиты на сроки от полугода до года потеряли 0,33 п.п. – до 11,76% годовых. Средняя ставка для периодов свыше года упала на 0,16 п.п. – до 11,06% годовых. Депозиты на сроки менее месяца подешевели на 0,13 п.п. – до 7,88% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,03 п.п. и предлагают 6,78% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах максимально снизились для сроков менее месяца – на 0,13 п.п., до 0,94% годовых. Депозиты сроком от месяца до трех потеряли 0,04 п.п. и предлагают 0,94% годовых.

Ставки по вкладам в долларах на период от трех месяцев до полугода снизилась на 0,03 п.п. – до 1,3% годовых. Синхронно снизилась средняя ставка для бессрочных сбережений и депозитов сроком от полугода до года – на 0,02 п.п., до 0,55% и до 1,67% годовых соответственно. Выросли в цене только вклады периодом свыше года – на 0,07 п.п., до 2% годовых.

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Средние ставки по депозитам в евро снизились по всем вкладам. Так, бессрочные депозиты подешевели на 0,04 п.п. – до 0,37% годовых. Вклады сроком менее месяца потеряли 0,17 п.п. – до 0,37% годовых.

Депозиты в европейской валюте на период от месяца до трех подешевели на 0,05 п.п. и предлагают 0,75% годовых. Доходность сбережений сроком от 6 месяцев до года опустилась на 0,04 п.п. – до 1,17% годовых. Синхронно, на 0,03 п.п., снизилась средняя ставка для вкладов на сроки от 3 месяцев до полугода (0,79%) и свыше года (1,28%).