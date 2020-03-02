"Донбассэнерго" Ефимова получило за год 69 миллионов чистого убытка

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Показатель EBITDA за 2019 год составляет -63,91 млн грн, что обусловлено ухудшением результатов операционной деятельности, с одновременной положительной корректировкой резервов расходов и обеспечений", – сказано в сообщении.

В прошлом году на производство электроэнергии в общем объеме товарной продукции основным ПАО "Донбассэнерго" составило 99,5 %. В общей структуре производства электроэнергии в Украине за 2019 год компания занимает 2,2% рынка, в структуре тепловой генерации – 7,5 %.

По итогам года Славянская ТЭС компании выработала 3,37 млрд кВт-ч электроэнергии и реализовала 3,04 млрд кВт-ч. Утвержденная задача по производству электроэнергии выполнена на 105,5%.

За отчетный период компанией перечислены обязательные платежи в бюджет и фонды в сумме 717,29 млн грн, освоены капитальные инвестиции на сумму 169,87 млн, что составляет 97,3% от планового показателя.

"За прошлый год "чистый оборотный капитал" уменьшился по сравнению с 2018 годом на 591,3 млн грн и составил 2,97 млрд грн вследствие снижения уровня расчетов ГП "Энергорынок" за электрическую энергию, отпущенную до 30 июня 2019 года, и погашения ПАО "Донбассэнерго" ранее привлеченных авансов и кредитов в сумме 442,88 млрд грн", – отмечается в сообщении.

Средняя численность работников компании в прошлом году составила 2439 человек, что на 19 работников больше, чем в 2018 году.

Как сообщалось, ПАО "Донбассэнерго" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль в 1,8 раза или на 46,8 млн грн по сравнению с 2017 годом – до 104,11 млн грн.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (находится на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт. В конце марта 2017 года "Донбассэнерго" заявило о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

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ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.

Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, после – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный), однако, по данным СМИ, контроль над компанией сохранял старший сын Виктора Януковича Александр.

В июле 2018 года стало известно, что контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго" был продан депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Максиму Ефимову. Информацию об этом подтвердил сам Ефимов, структурам депутата продан весь пакет Януковича и его бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" – 60,8% акций.