"Укргидроэнерго" сократило прибыль до 3,2 миллиарда (обновлено)

Об этом соообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

Чистый доход в 2019 году увеличился на 3,8% (на 301,6 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 8,26 млрд грн. "Укргидроэнерго" по итогам 2019 года уплатило в бюджеты всех уровней 3,23 млрд грн.

В компании отмечают, что в настоящее время подготовленная к выпуску финотчетность за 2019 год проходит аудит ООО "Грант Торнтон Легис".

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Как сообщалось, Кабинет министров в связи с внедрением с 1 июля нового оптового рынка электрической энергии обновил финансовый план ЧАО "Укргидроэнерго" на 2019 год, увеличив ожидаемую чистую прибыль предприятия на 44,5% (на 0,8 млрд грн) по сравнению с ранее утвержденным показателем – до 2,6 млрд грн.

"Укргидроэнерго" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом – до 3,67 млрд грн.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5849 МВт. Государство владеет 100% акций общества.