Минобороны перевело боевые части Вооруженных Сил на новую систему питания

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщает БизнесЦензор.

"С начала марта текущего года все боевые части Вооруженных Сил Украины перешли на новую систему питания по каталогу продуктов", - сообщает Минобороны.

В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных.

"Главное условие - не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект", - говорится в сообщении.

Минобороны сообщает, что с у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Открывая каталог продуктов питания, предоставленный снабженческими компаниями-победителями процедуры публичных закупок, командир воинской части может выбирать продукты как в виртуальном супермаркете.

Также начат эксперимент с малыми гарнизонами, которые непосредственно не задействованы в операции ООС, для приведения качества питания до уровня боевых подразделений.