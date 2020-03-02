Нацбанк может продолжить снижать учетную ставку, – Гончарук

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

На встрече в понедельник, 2 марта, Гончарук, председатель НБУ Яков Смолий, представители Минфина, Минэкономики обсудили макроэкономическую стабилизацию и удешевления ипотечных и бизнес-кредитов.

"Дальнейшее снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты. В частности, ипотека может быть 10%, а для бизнеса увеличиваем микрокредиты до 2 млн грн под 5-7-9%. Плюс расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости", - подчеркнул Гончарук.

"У них 12 марта будет заседание (у НБУ – ред.) комитета, который принимает решение относительно их монетарной политики. Мы также делились нашими мыслями относительно того, какие решения там могли быть приняты", - сказал Гончарук на сегодняшнем брифинге.

"Мы убеждены в том, что Национальный банк может продолжать сильно снижать ставку рефинансирования, что может повлиять на то, что очень скоро на рынке появятся дешевые кредиты", - заявил Гончарук.