WizzAir сокращает рейсы в Италию из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Wizz Air из-за тенденции снижения спроса на итальянских маршрутах, вызванной появлением вируса COVID-19, выровняла свой график полетов, результатом чего стали значительные отмены на определенных маршрутах в Северную Италию в период с 11 марта по 2 апреля 2020 года", - сообщается на сайте авиакомпании.

Как отмечается, в частности, изменения коснутся рейсов из таких стран как Албания, Австрия, Болгария, Грузия, Венгрия, Литва, Латвия, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Великобритания и Чехия.

Согласно информации Wizz Air, пассажиры, забронировавшие билеты на отмененные рейсы будут информированы и размещены на альтернативных маршрутах.