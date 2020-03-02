Внутренний аудит "Аграрного фонда" показал убытки на 3 миллиарда

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Аграрного фонда" сообщает БизнесЦензор.

"В результате проведения внутреннего аудита было установлено, что в последние годы умышленное скрывалось реальное финансовое состояние государственной компании и размер причиненного вреда", - сообщает компания.

Также было выявлено, что 2018 году была неправомерно отражена прибыль компании.

"Так, 0,17 млрд грн расходов, относимых на финансовые результаты 2019 года, должны были указать в предыдущем отчетном году, что фактически свело бы показанную на бумаге прибыль в 140 млн грн. до отрицательных значений (убытку)", - говорится в сообщении.

На балансе ПАО "Аграрный фонд" учитывались запасы завышенной стоимости их приобретения в предыдущих периодах (выше стоимость их возможной реализации на 744 млн грн), а также запасы над которыми ПАО не имеет физического контроля (406 млн грн).

Также аудит выявил несостоятельность покрытия операционной деятельностью ПАО в полном объеме расходов на обслуживание кредитного ресурса (за год - 388 млн грн) и административных расходов (за год - 329 млн грн).

"Одной из причин такой ситуации является то, что общество отошло от принципов уставной деятельности (поддержка сельхозпроизводителя, закупка зерна и т.д.) и сосредоточилось на несвойственных для фонда операциях на рынке минудобрений. Под эту потенциально убыточную деятельность были вовлечены значительные кредитные ресурсы", - сообщает "Аграрный фонд".

Также была списана дебиторская задолженность и сформирован резерв сомнительных долгов под дебиторскую задолженность банковских учреждений, которые уже ликвидированы или находятся в стадии ликвидации (ПАО "Брокбизнесбанк" и ПАО "Радикал Банк") в сумме 1,49 млрд грн. Такое списание фонд должен был отразить в финансовом отчете, начиная с 2015 года.

"К сожалению, более детальный аудит деятельности предприятия в период 2015-2018 годов затруднен и довольно длительный процесс, поскольку бухгалтерские базы в 1С за этот период в октябре 2019 были удалено с серверов общества", - сообщает "Аграрный фонд".

Кабинет министров 23 октября решил отстранить от выполнения обязанностей главы правления ПАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства также поручило провести внеплановый аудит ПАО "Аграрный Фонд".

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает руководство ПАО "Аграрный фонд" в сговоре с предприятиями бизнесмена Дмитрия Фирташа при закупке и хранении минеральных удобрений в 2017 году, что нанесло ущерб госпредприятию на сумму 243,41 млн грн.

Экс-глава Аграрного фонда Андрей Радченко выписал себе и своим топ-менеджерам 9 млн грн выходного пособия.