Северодонецкий "Азот" Фирташа возобновляет производство аммиака и карбамида

Об этом со ссылкой на пресс-службу Group DF сообщает БизнесЦензор.

"По нашим производственным планам предприятие запустит выпуск собственного аммиака и карбамида уже в начале марта 2020 года. При хорошем сценарии мы планируем в марте выпустить около 39 тыс. тонн аммиака, 31 тыс. тонн карбамида, 49,6 тыс. тонн аммиачной селитры", – сказал председатель предприятия Леонид Бугаев.

Таким образом, на предприятии будет восстановлен полный технологический цикл, когда из природного газа будет производиться свой аммиак, а уже из аммиака – остальные виды удобрений (аммиачная селитра, КАС, карбамид).

"Цеха аммиака и карбамида были остановлены в сентябре 2018 года. В марте 2019 года Северодонецкое объединение "Азот" возобновило выпуск аммиачной селитры и КАС на давальческом аммиаке. В результате в 2019 году было выпущено 384,09 тыс. тонн минеральных удобрений", - говорится в сообщении.

В апреле 2019 года Кабинетом Министров Украины введено эмбарго на ввоз азотных удобрений из РФ в ответ на торговые ограничения РФ против Украины.

ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Северодонецк, Луганская обл., Украина) – одно из крупнейших украинских химических предприятий, с 2011 года входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF Дмитрия Фирташа.

Основное направление работы предприятия – производство минеральных азотных удобрений.

В 2019 году предприятие выпустило 384,09 тыс. тонн минеральных удобрений. В том числе аммиачной селитры – 371,66 тыс. тонн, аммиака водного технического – 1,65 тыс. тонн, КАС (карбамидо-аммиачная смесь) – 10,78 тыс. тонн. Также в 2019 году объединение выпустило 296,2 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.