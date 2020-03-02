Кабмин сделал централизованными закупки топлива и канцелярии для министерств

Об этом Дубилет написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"С этого месяца все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно", - сообщил Дубилет.

По этом словам, теперь закупки будут делать меньшее количество людей, но более профессиональных.

Также будет введена система тестирования на полиграфе людей, которые проводят соответствующие закупки.

"Мы внедряем периодическое тестирование на полиграфе (в народе, детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках. По моему опыту в бизнесе, полиграф - очень действенный инструмент против откатов", - заявил Дубилет.

"Государственные органы будут выступать "единым фронтом" в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках", - добавил он.

Дубилет также сообщил, что Кабмин планирует перевести до конца года почти все закупки через единый центр и присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

"Практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях. В случае государства централизация должна так же привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, а также снизиться коррупция", - считает Дубилет.