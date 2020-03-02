"Укроборонпром" разработал законопроект о списании 4,4 миллиардов долгов по зарплате

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Разработан законопроект о финансовом оздоровлении концерна. Уже при создании концерна "Укроборонпром" больше 20 предприятий имели задолженность по заработной плате. Большая часть задолженностей перед банками, органами местного самоуправления, государственным бюджетом абсолютно безнадежная. Чтобы дать легендарным предприятиям, как танковый завод им.Малышева, Харьковский авиационный завод, научно-исследовательский институт "Квант", Шосткинский казенный завод "Звезда" "второе дыхание" мы обязательно должны списать эту безнадежную задолженность в размере 4,4 млрд грн", - заявил Абромавичус.

Он добавил, что законопроект был разработан и передан Кабинету министров, а также профильному комитету Верховной Рады.