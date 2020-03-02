Гособоронзаказ в 2021 году составит рекордные 30 миллиардов, – Абромавичус

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Есть виды техники, которые слишком дорогие для Украины. Хотя гособоронзаказ с каждым годом растет и я хотел бы отметить, что в следующем году он будет рекордным. Если в этом году он составлял 19 млрд грн гособоронзаказ и примерно 3 млрд грн еще бюджет по госгарантиям - это всего 22 млрд. В следующем году это будет 20 плюс 10, то есть 30 млрд грн", - заявил Абромавичус в воскресение в эфире программы "Реальная политика" на канале "Украина 24".