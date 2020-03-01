Сервис Google Earth стал доступен через сторонние браузеры

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Технология NaCI позволила Google реализовать свой собственный код приложений C++ и запустить его непосредственно в браузере Chrome со всей доступной производительностью, необходимой для масштабирования местоположения на виртуальном глобусе. Google потратил последние три года на разработку новых веб-стандартов, таких как WebAssembly, которые позволяют разработчикам внедрять нативный код в интернете.

На протяжении последних шесть месяцев Google проводила бета-тест перехода с NaCI на WebAssembly.

В результате теперь компания полностью готова сделать доступным сервис Google Earth на сторонних браузерах, хотя браузер Safari все еще является исключением. Компания заявляет, что еще предстоит сделать много работы, в том числе нужно "отточить опыт во всех этих браузерах и добавить поддержку Safari". В прошлом году Google заявляла, что Earth будет поддерживать Safari, как только Apple добавит "лучшую поддержку WebGL2" в своем браузере.