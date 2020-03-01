БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
01.03.20 16:30

Сервис Google Earth стал доступен через сторонние браузеры

Компания Google открывает свою версию сервиса Google Earth для сторонних браузеров, таких как Firefox, Edge и Opera. Несмотря на то, что Google заявляет о своей приверженности открытым веб-стандартам, но фактически веб-версия сервиса была запущена на базе технологии Chrome-only Native Client (NaCl). Таким образом, сервис стал одним из первых сайтов только для Chrome.

google

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Технология NaCI позволила Google реализовать свой собственный код приложений C++ и запустить его непосредственно в браузере Chrome со всей доступной производительностью, необходимой для масштабирования местоположения на виртуальном глобусе. Google потратил последние три года на разработку новых веб-стандартов, таких как WebAssembly, которые позволяют разработчикам внедрять нативный код в интернете.

На протяжении последних шесть месяцев Google проводила бета-тест перехода с NaCI на WebAssembly.

В результате теперь компания полностью готова сделать доступным сервис Google Earth на сторонних браузерах, хотя браузер Safari все еще является исключением. Компания заявляет, что еще предстоит сделать много работы, в том числе нужно "отточить опыт во всех этих браузерах и добавить поддержку Safari". В прошлом году Google заявляла, что Earth будет поддерживать Safari, как только Apple добавит "лучшую поддержку WebGL2" в своем браузере.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100