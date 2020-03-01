БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
01.03.20 11:49

"Укрзализныця" выявила и оценила 112 коррупционных рисков

Комиссией "Укрзализныци" по оценке коррупционных рисков, которая проводила внутреннюю оценку деятельности компании за 2019 год, было выявлено 112 коррупционных рисков.

укрзализныця,уз

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Больше всего рисков было выявлено в процессе закупок - 28, на втором месте управление активами - 19 рисков, и на третьем месте общие риски с показателем 15.

Меньше всего коррупционных рисков было выявлено в области энергоресурсов - 3. В сфере пассажирских перевозок, финансов и юридического обеспечения показатель рисков составил 4 пункта, в управлении дочерними предприятиями - 5 пунктов.

50% рисков "Укрзализныци" комиссия признала средними, 35% - высокими и 15% низкими.

Отмечается, что комиссия осуществляла внутреннюю оценку коррупционных рисков в период с сентября по декабрь 2019 года.

Следующим шагом комиссии по работе с коррупционными рисками станет разработка мероприятий по их устранению.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100