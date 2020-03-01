"Укрзализныця" выявила и оценила 112 коррупционных рисков

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Больше всего рисков было выявлено в процессе закупок - 28, на втором месте управление активами - 19 рисков, и на третьем месте общие риски с показателем 15.

Меньше всего коррупционных рисков было выявлено в области энергоресурсов - 3. В сфере пассажирских перевозок, финансов и юридического обеспечения показатель рисков составил 4 пункта, в управлении дочерними предприятиями - 5 пунктов.

50% рисков "Укрзализныци" комиссия признала средними, 35% - высокими и 15% низкими.

Отмечается, что комиссия осуществляла внутреннюю оценку коррупционных рисков в период с сентября по декабрь 2019 года.

Следующим шагом комиссии по работе с коррупционными рисками станет разработка мероприятий по их устранению.