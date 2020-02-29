В Житомирской области экс-прокурору сообщили о подозрении в похищении человека

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГБР сообщает БизнесЦензор.

Следователи территориального управления ГБР в Хмельницком сообщили о подозрении бывшему прокурору Житомирской местной прокуратуры в похищении человека, совершенному по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, 21 августа 2019 годапрокурор по предварительному сговору с отцом и братом избили мужчину за то, что подозревали его в похищении их вещей с кладбища. После избиения подозреваемый, вероятно угрожая потерпевшему предметом, извне похожим на пистолет, поместил гражданина в багажник автомобиля, где его и нашли работники полиции. Пострадавшему нанесли легкие телесные повреждения.

"В случае доказательства вины, бывшему прокурору грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок", - отметили в ГБР.