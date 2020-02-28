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28.02.20 20:10

Рада созвала внеочередное заседание по требованию Зеленского

Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание в 16:00 в среду, 4 марта.

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Об этом сообщает пресс-служба парламента, передает БизнесЦензор.

"В соответствии с Распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания", – сказано в сообщении.

Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания и проинформировать народных депутатов Украины о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.

При этом список вопросов на сайте парламента не обнародован.

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