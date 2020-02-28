Рада созвала внеочередное заседание по требованию Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба парламента, передает БизнесЦензор.

"В соответствии с Распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания", – сказано в сообщении.

Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания и проинформировать народных депутатов Украины о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.

При этом список вопросов на сайте парламента не обнародован.