Фонд гарантирования продал активы двух банков на 15 миллиардов с дисконтом 98%

Об этом свидетельствуют результаты торгов в системе "Prozorro.Продажи", передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В состав пула вошли права требования по кредитам юрлиц ("ВТБ Банка" – на 8,4 млрд грн, "ВиЭйБи Банка" – на 5,5 млрд грн), физлиц (490 млн грн), а также ряд объектов недвижимости (в т.ч. земельные участки, здания и сооружения, жилая недвижимость в Херсонской, Запорожской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Киевской, Харьковской, Луганской областях).

Как отмечали в Фонде, часть должников "ВТБ Банка" находится в процедуре банкротства. При этом отсутствуют оригиналы кредитных договоров и договоров поручительства. Кроме того, выступающие в качества залога по кредитам "ВиЭйБи Банка" здания и сооружения на Херсонщине (площадью 3 766,5 кв. м) характеризуются Фондом гарантирования как "разрушены, разобраны".

В госреестре учредителем ООО "Финансовая компания "Ассист" указан Виталий Толок.

Как сообщалось, в начале февраля Фонд гарантирования вкладов продал пул активов "ВиЭйБи Банка" на 29,3 млрд грн с дисконтом 99% (за 234,4 млн грн).