Нацбанк оштрафовал банк владельца московского ЦСКА и семейный банк Суркисов

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, к АО "Первый инвестиционный банк" применена мера воздействия в виде штарфа в размере 200 тыс. грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

В отношении АО "А-Банке" применены письменное предостережение и штраф в размере 400 тыс. грн.

В частности, проверка НБУ в этом банке установила нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов, в том числе национальных публичных деятелей и связанных с ними лиц, а также неосуществление первичного финансового мониторинга операций с участием публичных деятелей в установленном для клиентов высокого риска порядке.

Кроме того, Нацбанк обнаружил предоставление "А-Банком" недостоверной статистической отчетности.

В отношении АО АКБ "Львов" применено письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиента, а также невыявление факта принадлежности клиента или лица, действующего от его имени, к национальным публичным деятелям или связанных с ними лиц.

Кроме того, банк "Львов" оштрафован на 400 тыс. грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

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По данным НБУ, на 1 января 2020 года президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер владел 88,89% акций "Первого инвестиционного банка".

По данным Нацбанка, на 1 января 2020 года по размеру общих активов банк занимал 44 место (1,89 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Крупнейшими акционерами АО "Акцент-Банк" ("А-Банк") являются Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%), Марина Суркис (16,0975%).

Владельцем банка "Львов" является швейцарская компания по управлению активами responsAbility Participations AG.