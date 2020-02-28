"Укрзализныця" впервые провела аукцион на использование вагонов со снижением цены

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, на аукцион были выставлены 6 маршрутов и 400 вагонов-зерновозов повагонными отправками по 5 и по 10 вагонов, передает БизнесЦензор.

По результатам аукциона "Укрзализныця" реализовала 10% повагонных отправок – 5 лотов в целом на 40 вагонов. При этом базовая ставка на зерновозы в 1136 грн была снижена до 727-738 грн.

"Во время первого голландского аукциона, объявленного "Укрзализныцей" в "ProZorro.Продажи", мы не увидели высокой активности участников. Вероятно, это связано с тем, что не все пользователи были осведомлены о механизмах их проведения", – прокомментировал директор по развитию бизнеса компании Андрей Рязанцев.

В связи с этим компания провела совещания с участниками рынка, в ходе которого разъяснила особенности проведения таких аукционов.

По словам Рязанцева, в условиях профицита вагонов-зерновозов на рынке железнодорожных перевозок в период межсезонья "Укрзализныця" планирует активно продавать вагоны собственного парка именно через голландские аукционы.

При этом на них будут выставляться не только зерновозы, но и полувагоны компании, спрос на которые также зависит от сезона перевозок определенной продукции. В частности, на днях "Укрзализныця" выставила на голландский аукцион 400 полувагонов и три маршрута.

"Мы видим, что количество частного парка вагонов грузовладельцев на рынке железнодорожных перевозок все увеличивается. Поэтому если мы хотим оставить за собой значительный сегмент, в том числе в повагонных перевозках, мы должны качественно и быстро реагировать на изменения стоимости услуг на рынке. И именно проведение голландских аукционов является первым шагом к большей гибкости "Укрзализныци" в вопросах ценообразования", – считает Рязанцев.

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При этом в компании отмечают, что на площадке "ProZorro.Продажи" клиентам будут предлагаться в основном маршрутные отправки.

Кроме того, в компании сообщили, что совместно с "ProZorro" планируют создать и другие мобильные инструменты для распределения грузовых вагонов клиентов. В частности, с 1 апреля планируется ввести новый договор о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом, который впервые будет подписываться между перевозчиком и

грузоотправителем в электронном виде.

Как сообщалось, в январе АО "Укрзализныця" планировала реализовать через систему "ProZorro.Продажи" услугу по перевозке грузов в почти 30 тыс. грузовых вагонов.