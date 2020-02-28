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28.02.20 19:51

"Укрзализныця" впервые провела аукцион на использование вагонов со снижением цены

"Укрзализныця" 26 февраля провела первый голландский аукцион через электронную торговую систему "ProZorro.Продажи" для распределения грузовых вагонов компании между клиентами методом пошагового снижения цены.

"Укрзализныця" впервые провела аукцион на использование вагонов со снижением цены

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, на аукцион были выставлены 6 маршрутов и 400 вагонов-зерновозов повагонными отправками по 5 и по 10 вагонов, передает БизнесЦензор.

По результатам аукциона "Укрзализныця" реализовала 10% повагонных отправок – 5 лотов в целом на 40 вагонов. При этом базовая ставка на зерновозы в 1136 грн была снижена до 727-738 грн.

"Во время первого голландского аукциона, объявленного "Укрзализныцей" в "ProZorro.Продажи", мы не увидели высокой активности участников. Вероятно, это связано с тем, что не все пользователи были осведомлены о механизмах их проведения", – прокомментировал директор по развитию бизнеса компании Андрей Рязанцев.

В связи с этим компания провела совещания с участниками рынка, в ходе которого разъяснила особенности проведения таких аукционов.

По словам Рязанцева, в условиях профицита вагонов-зерновозов на рынке железнодорожных перевозок в период межсезонья "Укрзализныця" планирует активно продавать вагоны собственного парка именно через голландские аукционы.

При этом на них будут выставляться не только зерновозы, но и полувагоны компании, спрос на которые также зависит от сезона перевозок определенной продукции. В частности, на днях "Укрзализныця" выставила на голландский аукцион 400 полувагонов и три маршрута.

"Мы видим, что количество частного парка вагонов грузовладельцев на рынке железнодорожных перевозок все увеличивается. Поэтому если мы хотим оставить за собой значительный сегмент, в том числе в повагонных перевозках, мы должны качественно и быстро реагировать на изменения стоимости услуг на рынке. И именно проведение голландских аукционов является первым шагом к большей гибкости "Укрзализныци" в вопросах ценообразования", – считает Рязанцев.

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При этом в компании отмечают, что на площадке "ProZorro.Продажи" клиентам будут предлагаться в основном маршрутные отправки.

Кроме того, в компании сообщили, что совместно с "ProZorro" планируют создать и другие мобильные инструменты для распределения грузовых вагонов клиентов. В частности, с 1 апреля планируется ввести новый договор о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом, который впервые будет подписываться между перевозчиком и

грузоотправителем в электронном виде.

Как сообщалось, в январе АО "Укрзализныця" планировала реализовать через систему "ProZorro.Продажи" услугу по перевозке грузов в почти 30 тыс. грузовых вагонов.

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