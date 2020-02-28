ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до "очень высокого"

Об этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска последствий (коронавируса) COVID-19 в мире до уровня "очень высокий", - сказал Гебрейесус.

Он добавил, что растущее число случаев заражения и распространения вируса в разных странах вызывает серьезную обеспокоенность.

Согласно последним данным, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся новым коронавирусом достигло 4 184, увеличившись за сутки на 654 выявленных случая заболевания.

В Китае с декабря число жертв коронавируса составило 2 788 человек, зарегистрировано 78 824 случаев заболевания.