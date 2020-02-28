Зеленский поручил создать бесплатные спутниковые версии украинских телеканалов

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам встречи Зеленского с руководителями ведущих украинских медиагрупп, на которой обсуждались проблемы, возникшие после начала кодирования спутникового сигнала их телеканалов, передает БизнесЦензор.

Зеленский подчеркнул, что после кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов, что является вопросом государственной безопасности.

"У нас просто множество писем и тысячи звонков в Офис президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал через кодирование и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий", – сказал Зеленский.

По словам президента, вследствие этого альтернативой там стало российское телевидение.

"Мы приехали туда, увидели, что и российское радиовещание, и телевидение есть не только на временно оккупированных территориях. Оно имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они "глушили" наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, – вы сами отключились", – заявил глава государства.

При этом Зеленский отметил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) имеет возможность ввести мораторий на кодирование спутникового сигнала телеканалов, но это не решит всего спектра проблем.

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"Мы хотим сейчас найти выход из этой ситуации. У нас задача очень простая: чтобы люди имели возможность смотреть именно украинское телевидение, особенно на тех территориях, к которым мы сейчас нет другого доступа, кроме информационного", – подчеркнул президент.

Для решения указанной проблемы Зеленский предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" до 4 марта предпринять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию.

Также "Зеонбуд" до 1 мая должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами. Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

В то же время Зеленский и представители медиагрупп договорились до 16 марта обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

"Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, ​​чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения.

Как сообщалось, украинские медиагруппы "1+1 media" Игоря Коломойского и братьев Суркисов, StarLightMedia Виктора Пинчука, "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова и Inter Media Group Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина с полуночи 29 января закодировали спутниковый сигнал.

После кодирования сигнала 22 телеканала с аудиторией около 2,5 млн человек закрыты для бесплатного доступа через спутник.

Зрителям спутникового телевидения закодированные телеканалы будут доступны только в ТВ-пакетах двух официальных операторов спутникового ТВ – XtraTV и Viasat.

Напомним, изначально кодирование спутникового сигнала было запланировано на 20 января, однако позже медиагруппы приняли решение о смещении кодировки на 28 января, объяснив это большим спросом на услуги XtraTV и Viasat, которые попросили отстрочить кодирование, чтобы справится с потоком заявок на подключение.