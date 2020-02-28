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28.02.20 17:58

Минсоцполитики предложило создать реестр добросовестных работодателей

Министерство социальной политики выступает за создание реестра добросовестных работодателей.

Минсоцполитики предложило создать реестр добросовестных работодателей

Об этом заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает БизнесЦензор.

"На сайте Минсоцполитики есть перечень компаний, которые получили лицензию по посредничеству в трудоустройстве за рубежом, однако нами инициировано создание реестра добросовестных работодателей",  - подчеркнул Нежинский.

По словам Нежинского, для поиска информации о компании необходимо ввести название компании - и тогда можно увидеть, есть ли она в черном списке, зафиксированы ли по ней какие-либо правонарушения, фигурировала ли она в скандалах, жалобах, то есть по ней дается вся информация именно ввиду нарушения норм трудового законодательства.

"И когда человек это видит, он уже подумает дважды, обращаться в эту компанию или нет", - подчеркнул замминистра.

Нежинский отметил, что размещение информации на официальном сайте будет способствовать увеличению доверия граждан, что будет определенным превентивным средством в борьбе с торговлей людьми.

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