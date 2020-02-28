В "Борисполе" открыли первый Duty Free в терминале для лоукостов

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает БизнесЦензор.

Команда аэропорта вместе с пассажирами долго ожидала этого события. Поэтому, сегодня в терминале F международного аэропорта "Борисполь" открылся магазин Duty Free Ukraine", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, победителем конкурса Фонда госимущества на аренду 191 кв. м помещений в зале вылета терминала F была признана компания "БФ Энд ГХ Тревел Ритейл Лтд" Артура Гранца.

Ежемесячно оператор будет перечислять 4,68 млн грн платежей, из которых 70% будет идти в госбюдет, остальные 30% – на счета аэропорта "Борисполь".

По данным Мининфраструктуры, всего в конкурсе участвовали 12 компаний, а стартовая цена аренды 243,7 тыс. грн увеличилась в 19 раз.

Сейчас "БФ Энд ГХ Тревел Ритейл Лтд" является основным оператором магазинов Duty Free в терминале D в "Борисполе" и работает под торговой маркой Heinemann.

До конца 2013 года "БФ Энд ГХ Тревел Ритейл Лтд" также управляла магазинами Duty Free в терминале F, но прекратила свою деятельность в этом аэровокзальном комплексе в связи с его закрытием.

Терминал F возобновил работу 31 марта 2019 года. Его базовыми авиакомпаниями стали лоукосты Ryanair и Wizz Air. В 2019 году комплекс обслужил более 2 млн пассажиров. На данный момент в нем нет ни одной стационарной точки торговли или заведений общепита.