Фонд соцстрахования направил на выплату больничных в январе 816 миллионов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ФССУ, передает БизнесЦензор.

Среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособности вырос на 18,1% по сравнению с январем прошлого года и составил 308,06 грн.

Размер пособия по временной потере трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает трех лет), 60% (при стаже от трех до пяти лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100% (если стаж - более восьми лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством).