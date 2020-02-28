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28.02.20 17:15

Фонд соцстрахования направил на выплату больничных в январе 816 миллионов

Фонд социального страхования Украины за январь 2020 года профинансировал оказание помощи по временной потере трудоспособности за более 2,6 млн дней пребывания на больничных (280 тыс. листков нетрудоспособности) на общую сумму около 816 млн грн.

Фонд соцстрахования направил на выплату больничных в январе 816 миллионов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ФССУ, передает БизнесЦензор.

Среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособности вырос на 18,1% по сравнению с январем прошлого года и составил 308,06 грн.

Размер пособия по временной потере трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает трех лет), 60% (при стаже от трех до пяти лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100% (если стаж - более восьми лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством).

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