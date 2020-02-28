"Укрзализныця" предложила два варианта для увеличения объема перевозок

Обэтом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

"Максимальное нивелирование фактора сезонности может дать дополнительно до 10% совокупно по всем группам грузов, или около 25-30 млн тонн перевозок при прочих постоянных условиях. Для таких групп грузов, как зерновые, щебень и тому подобное нивелирование фактора сезонности может дать 20-25% прироста объемов перевозок", - сказал директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

По его мнению, грузоотправителям следует пересмотреть подходы к логистике, определить постоянный процент реализации продукции по регионам и создавать запасы в непосредственной близости к потребителей в периоды межсезонья в перевозках.

Рязанцев также сообщил, что "Укрзализныця" имеет избыточные мощности, обеспеченные энергетикой в большинстве регионов страны, которые могут использоваться с целью переоборудования или строительства площадей для хранения грузов.

Еще одним путем увеличения объема грузовых перевозок Рязанцев назвал их маршрутизацию.

"Маршрутизация дает ощутимые эффекты ускорения оборота вагонов во всех видах грузов и влияет на уменьшение платы за использование вагонов от 1 до 3 раз, что может удешевить перевозки от 35% до 50%, учитывая удельный вес вагонной составляющей в стоимости железнодорожной перевозки. В случаях с графическими отправлениями клиент гарантированно получает прибытие на конечную станцию в соответствии с рассчитанным графиком. В зависимости от доли маршрутных отправок в структуре перевозок можно получить эффект до 20% увеличения объемов, или около 60 млн тонн", - подчеркнул Рязанцев.

Рязанцев также считает, что грузоотправителям стоит пересмотреть подходы к железнодорожной логистике, максимизируя в их структуре маршрутные отправки, увеличивая за счет этого объемы перевозок и удешевляя их стоимость. "Укрзализныця" со своей стороны будет предлагать маршрутные отправки в большинстве видов имеющегося подвижного состава через "Prozorro.Продажи" в 2020 году , что обеспечит клиенту своевременность и соответствующий объем вагонного парка.

"Факторы нивелирования сезонности и ускорение через маршрутизацию будут актуальны при любом уровне технического переоснащения и обновления основных средств, поскольку первый возникает не из железнодорожной специфики, а второй будет действенным при любом состоянии дороги, поскольку исключает необходимость сортировки в пути следования. Решение грузоотправителями этих двух вопросов не нивелируется эффектом технического переоснащения и структурных изменений железной дороги, а лишь усилит эти эффекты", - резюмировал Рязанцев.