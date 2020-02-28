Страны ОПЕК готовятся ужесточить ограничение добычи нефти из-за вспышки вируса, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника на нефтяном рынке, передает БизнесЦензор.

По словам источников агентства в ОПЕК, в текущих рыночных условиях рекомендация к сокращению, которую мониторинговый комитет ОПЕК+ вынес ранее – 600 тыс. баррелей в сутки, потеряла актуальность.

Два источника в ОПЕК отметили необходимость в более существенном сокращении.

Саудовская Аравия в одностороннем порядке сократила планы поставок нефти в Китай в марте более чем на 500 тыс. баррелей в сутки.

"Ситуация ухудшается, краски сгущаются", – отметил источник в ОПЕК, который обсуждал ситуацию с производителями сырья.

Эксперты мониторингового комитета ОПЕК в очередной раз соберутся в Вене 3 марта для того, чтобы оценить текущую ситуацию на рынке. Страны-участницы сделки должны встретиться 5-6 марта, чтобы принять решение о будущем пакта.

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Текущие условия сделки ОПЕК+, которая действует до конца марта, предусматривают глобальное сокращение производства на 2,1 млн баррелей в сутки (с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравией на 400 тыс. баррелей в сутки).

Саудовская Аравия поддерживает дополнительное сокращение нефтедобычи на 1 миллион баррелей в сутки, но Россия все еще не озвучила свою позицию. Источник в российской компании сказал, что дополнительное сокращение на 1 миллион баррелей в сутки может быть недостаточным, поскольку спрос в Китае сильно пострадал.

Как сообщалось, цена нефти марки Brent на торгах в пятницу упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали до $45,22 за баррель.

Оба сорта снижаются шестые торгов подряд. Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.

Участников торгов продолжают беспокоить риски экономического спада на фоне карантинных и иных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19.