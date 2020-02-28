Экспорт украинских яблок побил пятилетний рекорд. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в сообщении "Украинского клуба аграрного бизнеса", передает БизнесЦензор.

Ключевыми покупателями отечественных фруктов в прошлом году были Беларусь, Ирак, Турция, Австрия и Молдова.

Наряду с этим импорт свежих яблок в прошлом году вырос в 10 раз по сравнению с предыдущим 2018 годом. Сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры на внутреннем рынке яблок Украины даже по завершению уборки урожая фруктов стимулировало наращиванию поставок более конкурентной по цене продукции из Польши, которая обеспечила 99% импорта товара.

Вместе с тем торговое сальдо внешней торговли свежими яблоками в прошлом году положительное и составляет $10,5 млн. Это значит, что за последние пять лет Украина из нетто-импортера стала нетто-экспортером, то есть начала больше экспортировать, чем импортировать указанную продукцию.

"Наращивание экспортного потенциала украинских свежих яблок состоялось за счет увеличения профессиональными хозяйствами мощностей для их хранения, в частности, современных фруктохранилищ с регулируемой газовой средой. Эти хранилища обеспечивают сохранность качественных показателей фруктов "премиум-сегмента" в течение года. Учитывая вышеприведенное, экспортоориентированность промышленного сегмента выращивания свежих яблок за последние пять лет выросла с 1% до 17%, и это несмотря на сокращение валового сбора фруктов сельхозпредприятиями до 311 тыс. тонн в прошлом году", - объяснила эксперт УКАБ Валентина Кропивко.

Производство яблок в Украине в 2019 году сократилось на 309 тыс. тонн, или 21%, против рекордного 2018 года и составляет 1 153,4 тыс. тонн. Уменьшение валового производства произошло за счет падения урожайности на 27,3 ц/га или 17% - из-за неблагоприятных погодных условий весной прошлого года.