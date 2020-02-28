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28.02.20 19:33

Грузия построит новейший НПЗ на берегу Черного моря

Строительство первого в Грузии НПЗ рядом с действующим в Кулеви нефтяным терминалом SOCAR планируется начать в 2021 году, а завершить в 2024 году.

Грузия построит новейший НПЗ на берегу Черного моря

Об этом сообщил исполнительный директор компании "Фазис Ойл" Гии Шавдии, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание oilcapital.

"Работа над проектом находится в активной фазе. Мы уже работаем над заключением лицензионных соглашений с компаниями Royal Dutch Shell и Axens, а в конце марта будет подписан меморандум с испанской нефтехимической корпорацией Cepsa, которая будет управлять этим НПЗ", – отметил Шавдия.

По словам главы компании, глубина переработки на НПЗ может составить до 98%.

"Завод будет производить экологически чистый бензин и дизельное топливо стандартов "Евро-5" и "Евро-6", которые в основном будут реализовываться на местном рынке, что позволит Грузии на 15-20% сократить импорт нефтепродуктов", – уточнил топ-менеджер.

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В сентябре 2019 года компания Deloitte разработала ТЭО, которое показало, что проект экономически и финансово осуществим. В январе Deloitte по просьбе клиента обновила ТЭО в связи с получением нового предложения от Axens, которое значительно снизило капитальные вложения.

Общая инвестиционная стоимость строительства НПЗ в соответствии с обновленным бизнес-планом, который предусматривает удвоение мощности по переработке с 2 до 4 млн тонн нефти в год, составляет 1 млрд лари (более $353 млн).

Проект включает также строительство газового резервуара и теплоэлектростанции мощностью 2 МВт. Ранее назывался объем инвестиций в $1,1 млрд.

Компания "Фазис Ойл" – правопреемница SOCAR Georgia Investments, грузинской "дочки" SOCAR, – зарегистрирована в 2012 году. Сейчас компанией владеет швейцарская Streamtrade S.A.

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