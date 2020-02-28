Грузия построит новейший НПЗ на берегу Черного моря

Об этом сообщил исполнительный директор компании "Фазис Ойл" Гии Шавдии, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание oilcapital.

"Работа над проектом находится в активной фазе. Мы уже работаем над заключением лицензионных соглашений с компаниями Royal Dutch Shell и Axens, а в конце марта будет подписан меморандум с испанской нефтехимической корпорацией Cepsa, которая будет управлять этим НПЗ", – отметил Шавдия.

По словам главы компании, глубина переработки на НПЗ может составить до 98%.

"Завод будет производить экологически чистый бензин и дизельное топливо стандартов "Евро-5" и "Евро-6", которые в основном будут реализовываться на местном рынке, что позволит Грузии на 15-20% сократить импорт нефтепродуктов", – уточнил топ-менеджер.

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В сентябре 2019 года компания Deloitte разработала ТЭО, которое показало, что проект экономически и финансово осуществим. В январе Deloitte по просьбе клиента обновила ТЭО в связи с получением нового предложения от Axens, которое значительно снизило капитальные вложения.

Общая инвестиционная стоимость строительства НПЗ в соответствии с обновленным бизнес-планом, который предусматривает удвоение мощности по переработке с 2 до 4 млн тонн нефти в год, составляет 1 млрд лари (более $353 млн).

Проект включает также строительство газового резервуара и теплоэлектростанции мощностью 2 МВт. Ранее назывался объем инвестиций в $1,1 млрд.

Компания "Фазис Ойл" – правопреемница SOCAR Georgia Investments, грузинской "дочки" SOCAR, – зарегистрирована в 2012 году. Сейчас компанией владеет швейцарская Streamtrade S.A.