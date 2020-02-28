БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
28.02.20 15:52

Нацбанк решил стимулировать банки избавляться от непрофильных активов

Национальный банк Украины (НБУ) начиная с 2021 года вводит поэтапный вычет из регулятивного капитала банков стоимости имущества, не используемого ими при осуществлении банковской деятельности.

нбу,нацбанк

Эти изменения утверждены постановлением правления НБУ №22 от 27 февраля, которое вступит в силу с 28 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Документом внесены изменения в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине.

"Такие изменения активизируют работу банков по реализации непрофильных активов, что высвободит ресурсы, необходимые для кредитования и осуществления других банковских операций", – отмечается в сообщении.

Кроме того, Национальный банк уточнил порядок корректировки расчета регулятивного капитала на сумму неполученных начисленных доходов по ценным бумагам центральных органов исполнительной власти Украины, эмитированных в иностранной валюте.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100