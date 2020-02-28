Нацбанк решил стимулировать банки избавляться от непрофильных активов

Эти изменения утверждены постановлением правления НБУ №22 от 27 февраля, которое вступит в силу с 28 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Документом внесены изменения в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине.

"Такие изменения активизируют работу банков по реализации непрофильных активов, что высвободит ресурсы, необходимые для кредитования и осуществления других банковских операций", – отмечается в сообщении.

Кроме того, Национальный банк уточнил порядок корректировки расчета регулятивного капитала на сумму неполученных начисленных доходов по ценным бумагам центральных органов исполнительной власти Украины, эмитированных в иностранной валюте.