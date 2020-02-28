"Укргаздобыча" успешно завершила бурение сверхглубокой скважины в Харьковской области

Как сообщает пресс-служба компании, суточный дебит новой скважины составляет более 250 тыс. кубометров природного газа, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, прирост разведанных запасов газа по результатам бурения составит более 500 млн кубометров газа.

Бурение происходило в течение года силами внешнего бурового подрядчика – китайской Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.

В компании напомнили, что Березовское месторождение разрабатывают с 1983 года. С тех пор из него добыли около 16 млрд куб. м газа – 65% от первоначального объема углеводородов.

"Для эффективного извлечения остаточных запасов на значительных глубинах "Укргаздобыча" провела сейсмические исследования по методике 3D и уточнила геологическую модель месторождения. Согласно полученным данным, спланировали объемы бурения разведочных и эксплуатационных скважин", – сообщили в компании.

Так, сейчас на Березовском месторождении заканчивают бурение еще одной разведочной скважины глубиной 6000 м. Работы выполняют работники собственного бурового подразделения – "Укрбургаза".

"Скважина не только дала значительный промышленный приток газа, но также подтвердила производительность газоносных залежей на большой глубине", – отметил директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза Украины" Андрей Фаворов.

По словам топ-менеджера, опыт сверхглубокого бурения планируется масштабировать на ряде других месторождений "Укргаздобычи".

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Как сообщалось, по данным "Нафтогаза" добыча газа в Украине в 2019 году составила 20,7 млрд кубометров.

В частности, предприятие группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" – добыло 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в Украине). Эти объемы включают также добытый газ, использованный предприятием для собственных производственно-технологических нужд – 1,3 млрд кубометров.

Объем добычи "Укргаздобычей" в 2019 году уменьшился на 600 млн кубометров (3,9%) по сравнению с 2018 годом. При этом отпуск товарного газа снизился всего на 1,5% – с 13,8 млрд кубометров до 13,6 млрд кубометров.