Минэкономики предоставит Минфину обновленный макропрогноз 2 марта

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе министерства, передает БизнесЦензор.

"2 марта Минэкономики предоставит Минфину ориентировочные основные прогнозные макропоказатели на 2021-2023 годы в рамках подготовки очередной Бюджетной декларации", – сказали в пресс-службе.

По ее данным, новые показатели будут содержать обновленные прогнозные показатели, которые базируются, в том числе, на прогнозе развития отдельных стран мира - основных торговых партнеров и прогнозе цен на мировых рынках. Кроме того, они будут учитывать текущую социально-экономическую ситуацию в Украины.

"После одобрения правительством прогноза на новый период – 2021-2023 годы – прогнозные макропоказатели будут обнародованы", – отметили в министерстве.

Пересмотр прогноза текущего года является стандартной процедурой при подготовке прогноза на новый период, уточнили в пресс-службе.

"Уточнения базы прогноза, то есть ожиданий на текущий год, являются обязательными", – отметили в министерстве.

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Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров планирует обновить макропрогноз в течение нескольких недель, после чего будет решаться вопрос о возможном пересмотре показателей госбюджета на 2020 год.

Cогласно октябрьскому (2019 год) макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/$, в 2021 – 27,2 грн/$, в 2022 – 27,5 грн/$ по базовому сценарию, по оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ в 2021 году и 24,2 грн/$ в 2022. Консервативная оценка Минэкономики предусматривает рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году на 3,7%, оптимистичная – на 4,8%.